Стало известно о повсеместной наркомании в ВСУ

Среди украинских военнослужащих в Донбассе широко распространено употребление наркотиков и психостимуляторов, но Киеве замалчивают эту проблему, сообщили источники в украинской армии.

По данным издания «Апостроф», приобретение наркотиков на фронте не вызывает трудностей. При этом были зафиксированы случаи, когда наркоторговцами оказывались сами командиры.

«Анашу и амфетамины употребляют повсеместно на боевых позициях. … Принимают наркотики многие ребята, которые в мирной жизни не являются наркоманами, никогда ничего не пробовали, но на позициях, чтобы взбодриться, есть случаи, когда нюхают амфетамин», – рассказал источник в десантно-штурмовой бригаде.

При этом он уточнил, что военнослужащие употребляют «много травы», ряд военных имеют зависимость от «тяжелых» обезболивающих и разного рода опиатов, но «инъекционных наркоманов» на фронте нет.

Ранее сообщалось об алкоголизме среди украинских военнослужащих. Украинские власти неоднократно поручали руководителям подразделений бороться с пьянством в рядах Вооруженных сил страны.