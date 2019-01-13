В Барнауле пятилетний ребенок пожаловался в СК на своих пьяных родителей

На горячую линию следственного управления СК России по Алтайскому краю позвонил пятилетний ребенок, который пожаловался на пьяных родителей, оставивших его без присмотра, сообщили в ведомстве.

«В мае 2018 года на телефонную линию позвонил 5-летний мальчик, который пояснил, что проживающие совместно с ним взрослые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спят, а он находится без присмотра», – сообщается в пресс-релизе управления об итогах работы горячей линии.

Оператор телефонной линии «Ребенок в опасности» передал информацию в отдел полиции Барнаула для проверки. Впоследствии была организована проверка, в ходе которой установлено, что в действиях родителей мальчика усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).