Шатдаун сказался на рейтинге Трампа

Согласно результатам опроса Hill TV и исследовательской компании HarrisX, частичная приостановка работы американского правительства, которая началась 22 декабря 2018 года, оказала влияние на рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа.

Из результатов опроса, проводившегося с 8 по 11 января, следует, что действия Трампа одобрили 44% американцев против 47% в декабре, при этом 56% респондентов не поддерживают нынешнего президента США, передает РИА «Новости».

В опросе приняли участие 3015 американцев. Погрешность исследования составляет плюс-минус 1,78 процентных пункта.

Накануне шатдаун побил исторический рекорд продолжительности в США. В субботу Трамп объявил американцам о «гуманитарном кризисе», призвав демократов вернуться в Вашингтон, чтобы положить конец шатдауну.

Напомним, Трамп стал менее популярным среди американцев после промежуточных выборов в Конгресс, по итогам которых демократы получили контроль над Палатой представителей. Сам глава Белого дома назвал итоги промежуточных выборов в США «потрясающим успехом».