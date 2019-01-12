Опубликовано видео разговора владимирской чиновницы с врачами

Видеозапись встречи временно исполняющей обязанности замгубернатора Владимирской области Марины Чекуновой с коллективом струнинской больницы опубликовала администрация региона.

На видео Чекунова разговаривает с медиками корректным тоном. Она предложила не только жаловаться, но и посмотреть на себя, передает РИА «Новости».

«Занавесочки на окнах – как они висят, какой чистоты они. Когда мылись окна в последний раз, как моются полы, есть ли бахилы. Если бахилы нужны бесплатные, давайте обсудим, как это обеспечить», – сказала она.

Она рассказала, что была в этом медучреждении месяц назад, и у людей возникло «ощущение некомфорта», особенно по сравнению с другими поликлиниками, где чисто, аккуратно и есть открытая регистратура.

«Вы можете со мной не соглашаться. Но я это вам говорю так, потому что разговариваю с жителями. Вы даже не можете представить, насколько эффект от закрытой, решетчатой регистратуры сегодня влияет на граждан. Влияет, коллеги, плохо влияет. Людям не нравится, как с ними разговаривает администратор через эту решетку», – сказала она.

В администрации региона отметили, что Чекунова во время поездки встретилась с руководителями общественных организаций, учреждений культуры, образования, здравоохранения, а также инициативными жителями района.

Она рассказала о результатах прошедшей накануне встречи с замминистра здравоохранения России Татьяной Яковлевой, о достигнутых договоренностях по оказанию региону, в том числе и Александровскому району, помощи в решении кадровых проблем с медицинским персоналом высшего звена.

Ранее в субботу зампредседателя регионального заксобрания Роман Кавинов назвал высказывание Чекуновой некорректным, но справедливым. Другой зампредседателя регионального парламента Вячеслав Картухин говорил, что высказывание Чекуновой может повлиять на согласование ее кандидатуры на должность первого замглавы региона.

В пятницу сообщалось, что Чекунова во время визита в больницу в городе Струнино посоветовала медикам в ответ на жалобы помыть полы, повесить занавески и «посмотреть на себя».