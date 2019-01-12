Беспилотникам запретили появляться над домом Порошенко

Полеты беспилотников запрещены над домом президента Украины Петра Порошенко в поселке Козын Киевской области, свидетельствуют данные Государственной авиационной службы страны.

Госавиаслужба опубликовала карту «запретных зон» для полетов беспилотников, передает РИА «Новости».

«Учитывая стремительное развитие рынка беспилотных воздушных судов, мы работаем над разработкой новых правил, которые безопасно интегрируют новые виды воздушных судов в существующую систему использования воздушного пространства», – говорится в сообщении.

Ранее в субботу Порошенко сообщал, что Киев подписал соглашение с Анкарой о покупке турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2.