Украина решила купить у Турции ударные беспилотники Bayraktar

Киев подписал соглашение с Анкарой о покупке турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко сообщил в Facebook о подписании соглашения «о закупке для украинского войска ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2».

Он добавил, что подписание соглашения между госкомпанией «Укрспецэкспорт» и турецкой компанией Baykar Makina является частью расширения военно-технического сотрудничества между Киевом и Анкарой и соответствует стратегическому курсу Украины в НАТО.

Отметим, что в начале декабря в ДНР сообщали о подготовке ВСУ к проведению химической атаки в Донбассе при помощи ударных беспилотников Warmate-1 и Bayraktar TB2.