Названо число жертв при взрыве газа в Париже

В результате взрыва газа в булочной в Париже погибли четыре человека, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Кастанер заявил, что среди четырех погибших – двое пожарных, передает РИА «Новости».

Напомним, мощный взрыв прогремел в булочной в центре Парижа около 09.00 (11.00 мск). Сообщалось о более 20 пострадавших, включая четверых пожарных, состояние которых оценивалось как крайне тяжелое.

Глава МВД Франции Кристов Кастанер говорил, что «последствия взрыва газа очень тяжелые».