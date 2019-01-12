Мощный взрыв прогремел в Париже

Сильный взрыв прогремел в центре Парижа, есть пострадавшие, сообщают французские СМИ.

В результате взрыва загорелась булочная. На место ЧП прибыли спасательные службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа.

Отмечается, что ЧП не связано с протестными акциями «желтых жилетов», проведение которых намечено на субботу в Париже.