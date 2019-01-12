В результате взрыва в Париже пострадали больше 20 человек

Больше 20 человек пострадали при взрыве газа в Париже, сообщает префектура города.

Четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Отмечается, что все четверо – пожарные.

Для срочной эвакуации раненных на площади Оперы, расположенной недалеко от улицы Тревиз, совершили посадку два вертолета службы гражданской обороны.

Один из свидетелей инцидента сообщил в эфире телеканала BFM, что пожарная машина находилась у здания еще до того, как там произошел взрыв.

По предварительным данным, пожарные были вызваны кем-то из местных жителей из-за сильного запаха газа.

Глава МВД Франции Кристов Кастанер заявил, что «последствия взрыва газа очень тяжелые».

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в булочной в центре Парижа. Помещение находится на нижнем этаже жилого здания, в данный момент существует опасность обвала всего дома.

Отмечается, что в момент инцидента булочная не работала.