В Эрмитаже объяснили исчезновение орла с ограды Александровской колонны

Фигуре орла, ранее «пропавшей» с ограды Александровской колонны, потребовалась реставрация из-за повреждения крепления туристами, сообщили в Государственном Эрмитаже.

«Еще в ноябре 2017 года двое молодых людей, фотографировавшихся возле ограды, нарушили крепление одного из двуглавых орлов. Орел уцелел, но оказался сдвинутым с постамента. Орел был демонтирован специальными службами Эрмитажа и доставлен в реставрацию для укрепления крепежного механизма», – цитирует сообщение пресс-службы Эрмитажа ТАСС.

В музее поблагодарили полицейских за бдительность, но рекомендовали в подобных случаях сначала обращаться за разъяснениями в Эрмитаж.

По информации пресс-службы, что сотрудники службы безопасности музея ежедневно утром и вечером проверяют состояние сохранности решетки Александровской колонны и фиксируют наблюдения.

Пропажу двуглавого орла с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в четверг обнаружили полицейские во время патрулирования площади и начали проверку. Позже выяснилось, орел находится на реставрации.