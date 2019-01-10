Найден пропавший с ограды Александровской колонны в Петербурге орел

Двуглавый орел, который пропал с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, находится на реставрации, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«В ходе проверки было установлено, что данный элемент демонтирован для проведения реставрационных работ», – цитирует РИА «Новости» сообщение ГУ МВД.

Ранее в четверг полиция начала проверку после пропажи декоративного элемента с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади. Сообщалось об исчезновении одной из фигур двуглавого орла. Пропажу обнаружили сами правоохранители во время патрулирования площади.