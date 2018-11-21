Двуглавый орел пропал с ограды Александровской колонны в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку после пропажи декоративного элемента с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

С ограды Александровской колонны пропала одна из фигур двуглавого орла, передает ТАСС.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента. Отмечается, что пропажу обнаружили сами правоохранители во время патрулирования площади в среду вечером.

Ограда вокруг Александровской колонны была задумана автором памятника – Огюстом Монферраном. Согласно проекту, монумент должна окружать бронзовая решетка высотой около 1,5 м, которую украшают 136 двуглавых орлов и 12 трофейных пушек.

Историческая ограда колонны, созданная в 30-х годах XIX века, была восстановлена по историческим чертежам в 2004 году.

Отмечается, что это уже не первый случай пропажи двуглавых орлов с данной ограды.

Напомним, в декабре с крыши вестибюля станции московского метро украли букву «М».