С крыши вестибюля станции московского метро украли букву «М»

Двое мужчин украли букву «М» со станции московского метро «Улица 1905 года», сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Оперативники столичной подземки задержали двоих мужчин, отломавших букву «М» с крыши вестибюля станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии московского метро, в отношении нарушителей возбуждено уголовное дело», – рассказал Мышляев, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что 20-летние подозреваемые около 3.30 мск прошли по пожарной лестнице на крышу вестибюля станции, намеренно отломили от опоры символ метро со светодиодным кабелем, при этом повредив ее опору и корпус.

Установить и задержать их помогла видеосистема «Безопасный город», добавил Мышляев.

«Согласно справке из ГУП «Московский метрополитен», при повреждении светового кабеля или повреждении корпуса восстановление функционала буквы «М» невозможно. Общая сумма причиненного транспортному предприятию ГУП «Московский метрополитен» ущерба составляет более 45 тыс. рублей», – сообщил представитель ведомства.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте, совершенная группой лиц». В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

«Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», – подытожил Мышляев.

В октябре москвич в состоянии опьянения разбил на балюстраде эскалатора семь плафонов освещения в столичном метро, он рассказал, что принял предметы за пингвинов.