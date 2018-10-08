Пьяный москвич разбил плафоны в метро из-за привидевшихся пингвинов

Житель столицы в состоянии алкогольного опьянения разбил на балюстраде эскалатора семь плафонов освещения, приняв их за пингвинов.

Вандала задержал сотрудник полиции, на глазах которого происходил инцидент, сообщается на сайте УВД на Московском метрополитене ГУ МВД.

Подозреваемый во время допроса объяснил свое поведение: он заявил, что принял плафоны за пингвинов и атаковал их. Также он признал вину и сказал, что ему стыдно. Видео с допросом опубликовано телеканалом «Россия 24».

В апреле 2016 года пьяный москвич обстрелял службу безопасности на станции метро «Багратионовская».

В сентябре другой житель столицы в состоянии алкогольного опьянения упал на пути в метро и остался жив.