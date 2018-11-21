Рубль признали самой недооцененной валютой по «индексу Биг Мака»

Журнал The Economist, высчитывающий так называемый индекс Биг Мака, счел рубль самой недооцененной в мире валютой.

Эксперты The Economist пришли к выводу, что российский рубль остается самой недооцененной валютой мира – он недооценен на 70,4% по сравнению с долларом, передает РИА «Новости».

Так, в России «Биг Мак» стоит 110,17 рубля (1,65 доллара), а в США – 5,58 доллара (373 рубля).

Разница актуальной стоимости гамбургера составляет 70,4%, в то время как предполагаемая разница валютных курсов равна 19,74%.

При этом год назад, в январе 2018 года, рубль был недооценен на 57%.

Отмечается, что почти все мировые валюты остаются недооценены по сравнению с долларом, кроме швейцарского франка, норвежской и шведской крон.

Швейцарский франк является самой переоцененной мировой валютой (на 18,7%) – «Биг Мак» в этой стране стоит 6,5 франка (6,7 доллара).

«Индекс Биг Мака» высчитывается с 1986 года. Он основывается на теории о паритете покупательной способности, согласно которой обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах. Разница в стоимости «Биг Мака» в странах демонстрирует недооцененность той или иной валюты.

Напомним, в конце декабря были подсчитаны изменения курса доллара и стоимости нефти за 2018 год.

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