На какие вызовы придется ответить российской экономике в новом году

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3 января, четверг  |  Последнее обновление — 20:07  |  vz.ru
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Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

Европа прикрыла собой «Северный поток – 2» от ТрампаФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Еврокомиссия, которая недолюбливает «Северный поток – 2», выступила с важнейшим заявлением. Угрозы Трампа не могут остановить строительство газопровода, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Таким образом, Европа устранила последнее препятствие на пути «Северного потока – 2». Не менее важный сигнал Брюссель посылает и Киеву. Как «Северный поток – 2» прошел семь кругов ада и что ждет Украину?  Подробности...
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По каким правилам будут играть мировые политики в 2019 году

Европе предрекают если уж не полный закат, то уж точно крах нынешнего формата ЕСФото: Alexandros Avramidis/Reuters
2019 год будет годом вызовов. От неприятностей не застрахованы ни Евросоюз, ни всесильная Америка, ни вечно бедовый Ближний Восток. К сожалению, не застрахована от них и наша страна. Правила игры в мире продолжают быстро меняться, и России надо успевать «играть на опережение», чтобы не остаться на обочине. Какие из предстоящих вызовов окажутся самыми неприятными для России? Подробности...
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Жителям Магнитогорска приходится верить в чудо и отбиваться от фейков

Чудесному спасению 11-месячного Ивана радовались всем миромФото: МЧС России
Трагедия, случившая перед Новым годом в Магнитогорске, продемонстрировала, как люди способны сплотиться и проявить мужество перед лицом общего горя. Участвующие в операции спасатели совершили чудо, достав младенца из-под завалов. А пережившие шок жители города показали примеры настоящего сочувствия. Однако нашлись и те, кто не гнушается спекулировать на боли россиян и использовать трагедию в своих целях. Подробности...
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Кто и как отбирал Прибалтику у России

Сто лет спустя прибалтийские республики широко отметили юбилей своей независимости, но о реальных причинах ее приобретения предпочитают не вспоминатьФото: Ints Kalnins/Reuters
В прошедшем году в странах Прибалтики широко проходили пышные мероприятия, посвященные столетию их государственности. Однако на самом деле появление в 1918 году независимых Эстонии, Литвы и Латвии стало в значительной степени результатом двух конкурирующих проектов по отрыву данного региона от России. Как именно это происходило? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Государство использует китайский метод для отбора людей во власть

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
Уже сегодня в России перестает доминировать геронтократия, привыкшая главенствовать в стране, начиная с 80-х годов, внеся значительный вклад в гибель СССР. Подробности...
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На Новый год Донецк живет, надеется и радуется

Андрей Бабицкий, журналист
В Донецке новый год отмечают так же, как и в российских городах. Может быть, чуть отчаянней и веселее, поскольку праздник дает возможность хотя бы на время забыть об усталости и раздражении. Подробности...
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У немцев украли Новый год и Рождество

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На улицах немецких городов рождественские ярмарки огорожены бетонными надолбами, как в войну. На входе стоят полицейские, а огни ярмарок гаснут рано вечером, дабы не раздражать новоприбывших своим слишком христианским видом. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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          На какие вызовы придется ответить российской экономике в новом году

          Экономисты в ожидании нового мирового кризиса    3 января 2019, 18:40
          Фото: YAY/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          В мире назрело несколько потенциальных кризисов, которые в 2019 могут крайне болезненно проявиться. Основными нарушителями экономического спокойствия являются США, Китай и Европа. К чему стоит быть готовым, какие «черные лебеди» могут прилететь, и чего ждать от них экономике России?

          В США обозначились первые признаки рецессии, Китай пугает затягивающейся торговой войной с США, а в Европе на пороховой бочке сидит Италия и Великобритания, и недавно к ним подсела Франция.

          Предсказать, в какой точке мира громыхнет в новом году, со 100% точностью, конечно, невозможно. Каждый мировой игрок будет стараться как минимум отсрочить созревание экономического нарыва. Кому это удастся, а кому нет – вопрос открытый. Однако экономисты предупреждают об опасностях, грозящих мировой экономике. 

          США

          В Северной Америке уже обнаружены первые признаки надвигающейся рецессии. Разница в доходности между двухлетними и десятилетними американскими гособлигациями в декабре ушла в отрицательную плоскость. Начиная с 1955 года уход этого показателя в отрицательную зону предварял целых девять рецессий в Штатах. Единственный ложный сигнал наблюдался в середине 1960-х годов, когда американская экономика лишь замедлилась. Поэтому ситуация, когда доходность по более коротким бумагам превышает ставки по более длинным (так называемая инвертированная кривая доходности) – это считается предвестником кризиса. Последний раз такое случалось в 2007 году, незадолго до краха банка Lehman Brothers, который спровоцировал кризис в США и затем по всему миру.

          Экономисты обращают внимание на проблемы в одной из крупнейших американских корпораций – General Electric, полагая, что этот гигант может повторить историю Lehman Brothers. Именно крах этого банка запустил мировой кризис десять лет назад.

          Котировки GE за год упали почти в 2,5 раза, а облигации уже торгуются как «мусорные». Компания погрязла в огромных долгах, в том числе из-за своей агрессивной политики слияний и поглощений. При этом, спрос на газовые турбины упал, что вылилось в убыток в 23 млрд долларов в этом году. А это треть капитализации компании. Да еще и новые турбины из-за технических проблем были остановлены на нескольких электростанциях в США, Японии, Франции и на Тайване. Крах GE может цепной реакцией негативно сказаться на крупнейших банках США, которые выделили кредитную линию компании на 40 млрд долларов. В числе кредиторов такие банки как Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, Citigroup, BNP Pariba. А всего долгов у GE к концу сентября было 115 млрд долларов.

          Еще один предвестник рецессии – высокий корпоративный долг, который аналогичен тому, что вызвало финансовый кризис в 2008 году, считает экс-председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. По ее словам, «если экономика столкнется с каким-либо негативным шоком, когда ставки вырастут больше, чем ожидалось, будет много корпоративных банкротств, много проблемных кредитов..., много потерь для инвесторов».

          Как показывает история, с момента появления предвестника кризиса – инвертивной кривой доходности – до самой рецессии, как правило, проходит от полугода до двух лет. Поэтому в теории рецессия может накрыть США уже в 2019 году. Почти половина финансовых директоров американских компаний считают, что рецессия в США начнется до конца 2019 года (согласно опросу Duke University/CFO Global Business Outlook). Однако большинство пока считает это менее вероятным, чем в 2020 году. В 2019 году в США еще сохранится стимулирующий эффект от снижения налогов и роста госрасходов, а экономический спад наиболее вероятен с середины 2020 года, когда в экономике сойдет на нет эффект от фискальных мер, считает главный экономист Moody's Analytics Марк Занди. Высокие процентные ставки и сокращение кредитования, по его словам, приведут к рецессии.

          Китай

          Одной их угроз для мировой экономики экономисты называют замедление темпов роста ВВП Китая, второго в мире после США по объему. О рискиах замедления роста китайской экономики говорят уже далеко не один год. Ничего удивительно – перед глазами пример того, как закончилось японское чудо в конце 80-х годов. После двузначных темпов роста Япония погрузилась глубокую рецессию на десятилетия. Что-то похожее ждут и от Китая. Однако Поднебесная продолжает расти, находя все новые стимулы для развития. Одно из преимуществ китайское экономики в том, что сделав ставку на агрессивную экспортную стратегию, Пекин одновременно с этим концентрирует огромные ресурсы для стимулирования внутреннего спроса и развития собственных технологий.

          Однако и Китай не застрахован от ошибок. Беспокойство вызывает в частности долговой пузырь на нефинансовом рынке Китай, который близок к 270% ВВП. Даже у США аналогичные долги меньше. Отсутствие серьезного роста китайской экономики может спровоцировать разрыв этого пузыря.

          С другой стороны серьезно замедлить экономический рост в Поднебесной может торговая война против Китая, затеянная Дональдом Трампом. Даже не смотря на достигнутое перемирие в этой борьбе, исключать дальнейшую эскалацию  невозможно из-за непредсказуемости американского президента.

          Китай вынужден будет замедлить рост, чтобы справиться с избыточными мощностями и чрезмерным левериджем, иначе стоит готовиться к жесткой посадке, считают американский экономист Нуриэль Рубини и итальянский экономист Брунелло Роза.

          Европа

          Еще одна проблемная точка – Евросоюз, который страдает от медленного роста. 

          С одной стороны, слабым звеном является Великобритания, которая может выйти из ЕС без полноценного соглашения. Это сразу приведет к рецессии в стране, и может задеть весь Евросоюз. Причем, вероятность такого развития событий выросла, экономисты оценивают ее в 25%. Bank of America уже потратил 400 млн долларов на подготовку к потенциальному «жесткому» Brexit. В частности, создает хаб в Дублине и брокер-дилера в Париже с созданием новых юридических лиц и переводом персонала, что позволит продолжить работу банку после ухода Британии из ЕС в марте 2019 года.

          Основные риски для еврозоны создает популисткая политика Италии. Большинство европейских экономистов по-прежнему со скепсисом оценивают способность руководства ЕС и итальянских властей добиться изменения ситуации вокруг бюджета Италии.

          «Высока вероятность, что во втором квартале 2019 года в итальянской экономике начнется рецессия, которая окажет дополнительное давление на итальянские и европейские активы», – отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Из-за Италии регулятору придется предоставить банкам новый транш долгосрочного рефинансирования.

          «Сильнее всего от ситуации в итальянском банковском секторе зависят Франция (14% ВВП), Испания (около 6%) и Великобритания (3%)», – указывает Луцко.

          Традиционно горячей точкой является Ближний Восток - Иран, Израиль, Саудовская Аравия и другие страны. Потенциально здесь, как всегда, может разразиться очередной конфликт мирового уровня. И, конечно, никогда нельзя исключать, что не прилетит «черный лебедь», которого никто не ждал и не прогнозировал. Собственно, если событие не является сюрпризом, то «черным лебедем» его уже не назовешь.

          Россия

          Что касается России, то она столкнется с собственными рисками. Из внешних опасностей – это дополнительные санкции со стороны США, которые перенесены с осени 2018 года на весну 2019 года. Если еще недавно наиболее вероятными считались мягкие ограничения, то после обострения конфликта с Украиной из-за ситуации в Керченском проливе риски введения жестких санкций выросли. И последствия могут быть печальными как для российского рубля, так и для российской экономики в целом.

          Насколько серьезными будут последствия для России, зависит, конечно, и от ситуации на нефтяном рынке. Россия с ОПЕК договорились о новой сделке по сокращению добычи в первом полугодии 2019 года, однако пока это не помогло нефти вырасти. Но если нефтяные котировки продолжат и дальше снижаться, то это станет очередным испытанием для РФ.

          Впрочем, кроме внешних рисков, у России имеются также собственные внутренние проблемы.

          «Нас более всего должны волновать опасности, которые зреют в самой России. Рост отечественной экономики очень слабый.

          Смотреть на Запад и Китай, ждать у них кризиса – дело неблагодарное. В развитых странах свои проблемы и угрозы, но их нельзя назвать по-настоящему критичными для России. Нам нужно заниматься собой, больше внутренней политикой, чем внешней. Без реального наполнения мы становимся уязвимы и для новых санкций, и для низких цен на нефть», – говорит первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

          Основные риски для России – это жесткость решений российского правительства и низкий уровень эффективности при решении актуальных внутренних проблем, неповоротливость государственных институтов, уровень коррупции, растущий объем теневой экономики, считает эксперт. А самая опасная точка для России – это риски ухудшение уровня жизни населения в 2019 году.


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