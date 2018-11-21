На какие вызовы придется ответить российской экономике в новом году

В мире назрело несколько потенциальных кризисов, которые в 2019 могут крайне болезненно проявиться. Основными нарушителями экономического спокойствия являются США, Китай и Европа. К чему стоит быть готовым, какие «черные лебеди» могут прилететь, и чего ждать от них экономике России?

В США обозначились первые признаки рецессии, Китай пугает затягивающейся торговой войной с США, а в Европе на пороховой бочке сидит Италия и Великобритания, и недавно к ним подсела Франция.

Предсказать, в какой точке мира громыхнет в новом году, со 100% точностью, конечно, невозможно. Каждый мировой игрок будет стараться как минимум отсрочить созревание экономического нарыва. Кому это удастся, а кому нет – вопрос открытый. Однако экономисты предупреждают об опасностях, грозящих мировой экономике.

США

В Северной Америке уже обнаружены первые признаки надвигающейся рецессии. Разница в доходности между двухлетними и десятилетними американскими гособлигациями в декабре ушла в отрицательную плоскость. Начиная с 1955 года уход этого показателя в отрицательную зону предварял целых девять рецессий в Штатах. Единственный ложный сигнал наблюдался в середине 1960-х годов, когда американская экономика лишь замедлилась. Поэтому ситуация, когда доходность по более коротким бумагам превышает ставки по более длинным (так называемая инвертированная кривая доходности) – это считается предвестником кризиса. Последний раз такое случалось в 2007 году, незадолго до краха банка Lehman Brothers, который спровоцировал кризис в США и затем по всему миру.

Экономисты обращают внимание на проблемы в одной из крупнейших американских корпораций – General Electric, полагая, что этот гигант может повторить историю Lehman Brothers. Именно крах этого банка запустил мировой кризис десять лет назад.

Котировки GE за год упали почти в 2,5 раза, а облигации уже торгуются как «мусорные». Компания погрязла в огромных долгах, в том числе из-за своей агрессивной политики слияний и поглощений. При этом, спрос на газовые турбины упал, что вылилось в убыток в 23 млрд долларов в этом году. А это треть капитализации компании. Да еще и новые турбины из-за технических проблем были остановлены на нескольких электростанциях в США, Японии, Франции и на Тайване. Крах GE может цепной реакцией негативно сказаться на крупнейших банках США, которые выделили кредитную линию компании на 40 млрд долларов. В числе кредиторов такие банки как Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, Citigroup, BNP Pariba. А всего долгов у GE к концу сентября было 115 млрд долларов.

Еще один предвестник рецессии – высокий корпоративный долг, который аналогичен тому, что вызвало финансовый кризис в 2008 году, считает экс-председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. По ее словам, «если экономика столкнется с каким-либо негативным шоком, когда ставки вырастут больше, чем ожидалось, будет много корпоративных банкротств, много проблемных кредитов..., много потерь для инвесторов».

Как показывает история, с момента появления предвестника кризиса – инвертивной кривой доходности – до самой рецессии, как правило, проходит от полугода до двух лет. Поэтому в теории рецессия может накрыть США уже в 2019 году. Почти половина финансовых директоров американских компаний считают, что рецессия в США начнется до конца 2019 года (согласно опросу Duke University/CFO Global Business Outlook). Однако большинство пока считает это менее вероятным, чем в 2020 году. В 2019 году в США еще сохранится стимулирующий эффект от снижения налогов и роста госрасходов, а экономический спад наиболее вероятен с середины 2020 года, когда в экономике сойдет на нет эффект от фискальных мер, считает главный экономист Moody's Analytics Марк Занди. Высокие процентные ставки и сокращение кредитования, по его словам, приведут к рецессии.

Китай

Одной их угроз для мировой экономики экономисты называют замедление темпов роста ВВП Китая, второго в мире после США по объему. О рискиах замедления роста китайской экономики говорят уже далеко не один год. Ничего удивительно – перед глазами пример того, как закончилось японское чудо в конце 80-х годов. После двузначных темпов роста Япония погрузилась глубокую рецессию на десятилетия. Что-то похожее ждут и от Китая. Однако Поднебесная продолжает расти, находя все новые стимулы для развития. Одно из преимуществ китайское экономики в том, что сделав ставку на агрессивную экспортную стратегию, Пекин одновременно с этим концентрирует огромные ресурсы для стимулирования внутреннего спроса и развития собственных технологий.

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Однако и Китай не застрахован от ошибок. Беспокойство вызывает в частности долговой пузырь на нефинансовом рынке Китай, который близок к 270% ВВП. Даже у США аналогичные долги меньше. Отсутствие серьезного роста китайской экономики может спровоцировать разрыв этого пузыря.

С другой стороны серьезно замедлить экономический рост в Поднебесной может торговая война против Китая, затеянная Дональдом Трампом. Даже не смотря на достигнутое перемирие в этой борьбе, исключать дальнейшую эскалацию невозможно из-за непредсказуемости американского президента.

Китай вынужден будет замедлить рост, чтобы справиться с избыточными мощностями и чрезмерным левериджем, иначе стоит готовиться к жесткой посадке, считают американский экономист Нуриэль Рубини и итальянский экономист Брунелло Роза.

Европа

Еще одна проблемная точка – Евросоюз, который страдает от медленного роста.

С одной стороны, слабым звеном является Великобритания, которая может выйти из ЕС без полноценного соглашения. Это сразу приведет к рецессии в стране, и может задеть весь Евросоюз. Причем, вероятность такого развития событий выросла, экономисты оценивают ее в 25%. Bank of America уже потратил 400 млн долларов на подготовку к потенциальному «жесткому» Brexit. В частности, создает хаб в Дублине и брокер-дилера в Париже с созданием новых юридических лиц и переводом персонала, что позволит продолжить работу банку после ухода Британии из ЕС в марте 2019 года.

Основные риски для еврозоны создает популисткая политика Италии. Большинство европейских экономистов по-прежнему со скепсисом оценивают способность руководства ЕС и итальянских властей добиться изменения ситуации вокруг бюджета Италии.

«Высока вероятность, что во втором квартале 2019 года в итальянской экономике начнется рецессия, которая окажет дополнительное давление на итальянские и европейские активы», – отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Из-за Италии регулятору придется предоставить банкам новый транш долгосрочного рефинансирования.

«Сильнее всего от ситуации в итальянском банковском секторе зависят Франция (14% ВВП), Испания (около 6%) и Великобритания (3%)», – указывает Луцко.

Традиционно горячей точкой является Ближний Восток - Иран, Израиль, Саудовская Аравия и другие страны. Потенциально здесь, как всегда, может разразиться очередной конфликт мирового уровня. И, конечно, никогда нельзя исключать, что не прилетит «черный лебедь», которого никто не ждал и не прогнозировал. Собственно, если событие не является сюрпризом, то «черным лебедем» его уже не назовешь.

Россия

Что касается России, то она столкнется с собственными рисками. Из внешних опасностей – это дополнительные санкции со стороны США, которые перенесены с осени 2018 года на весну 2019 года. Если еще недавно наиболее вероятными считались мягкие ограничения, то после обострения конфликта с Украиной из-за ситуации в Керченском проливе риски введения жестких санкций выросли. И последствия могут быть печальными как для российского рубля, так и для российской экономики в целом.

Насколько серьезными будут последствия для России, зависит, конечно, и от ситуации на нефтяном рынке. Россия с ОПЕК договорились о новой сделке по сокращению добычи в первом полугодии 2019 года, однако пока это не помогло нефти вырасти. Но если нефтяные котировки продолжат и дальше снижаться, то это станет очередным испытанием для РФ.

Впрочем, кроме внешних рисков, у России имеются также собственные внутренние проблемы.

«Нас более всего должны волновать опасности, которые зреют в самой России. Рост отечественной экономики очень слабый.

Смотреть на Запад и Китай, ждать у них кризиса – дело неблагодарное. В развитых странах свои проблемы и угрозы, но их нельзя назвать по-настоящему критичными для России. Нам нужно заниматься собой, больше внутренней политикой, чем внешней. Без реального наполнения мы становимся уязвимы и для новых санкций, и для низких цен на нефть», – говорит первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

Основные риски для России – это жесткость решений российского правительства и низкий уровень эффективности при решении актуальных внутренних проблем, неповоротливость государственных институтов, уровень коррупции, растущий объем теневой экономики, считает эксперт. А самая опасная точка для России – это риски ухудшение уровня жизни населения в 2019 году.