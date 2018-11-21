США подтвердили планы по снятию санкций с «Русала»

Министр финансов США Стивен Мнучин после встречи с конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с некоторых российских компаний, включая «Русал», En+ и «Евросибэнерго».

По словам главы минфина США, санкции против «Русала», En+ и «Евросибэнерго» позволили Соединенным Штатам выполнить свою цель – вывести компании из-под контроля российского бизнесмена Олега Дерипаски, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что санкции против этих компаний могут быть возобновлены, если они нарушат требования минфина США. Он также добавил, что рестрикции против Дерипаски останутся в силе, а все лица, участвующие в сделках с ним, попадут под вторичные санкции.

Напомним, весной 2018 года Соединенные Штаты ввели санкции против компаний Дерипаски. Однако срок, за который американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых инструментов российских En+, «Группы ГАЗ», «Русала» и «Евросибэнерго», постоянно переносился.

В декабре минувшего года стало известно о готовности минфина США снять санкции. Однако конгрессмены США призвали отложить это решение.