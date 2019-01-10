Украина попросила Twitter удалить аккаунт представительства МИД России в Крыму

Украина попросила службу поддержки Twitter заблокировать аккаунт МИД России в Крыму, об этом сообщило посольство страны в Великобритании.

«Мы отправили официальную жалобу в службу поддержки Twitter... Twitter должен заблокировать этот аккаунт», – сообщили в дипведомстве, передает РИА «Новости».

На данный момент в официальном Twitter представительства МИД России в Крыму 6 тыс. 171 читатель, 6 тыс. 519 твиттов и 3 тыс. 713 читаемых.

В августе 2018 года социальная сеть Facebook удалила основной аккаунт оппозиционного Киеву журналиста Анатолия Шария.