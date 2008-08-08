Соцсеть Facebook удалила аккаунт Анатолия Шария

Социальная сеть Facebook удалила основной аккаунт Анатолия Шария, на который были подписаны 280 тыс. человек, об этом сообщила супруга блогера Ольга.

«Без объяснения причин, без писем, без уведомлений», – отметила она в своем Facebook.

Ольга Шарий задалась вопросом о том, стоит ли это расценивать как начало предвыборного сезона на Украине. Напомним, выборы главы украинского государства намечены на март 2019 года.

Сутки назад Анатолий Шарий рассказал в Twitter, что некто принялся рассылать сообщения якобы от его имени с аккаунтов в соцсетях, внешне подделанных под его личные аккаунты. При этом в сообщениях содержатся оскорбления на национальной, религиозной почве, отметил Шарий.

Блогер подчеркивал, что все его страницы в социальных сетях – YouTube, «ВКонтакте», Facebook и Twitter – верифицированы, а неподтвержденный аккаунт есть только на Facebook. «Но и они подтверждены тем, что я добавляю их статусы к себе на ныне заблокированную на месяц верифицированную страницу», – добавил он.

«Не дайте тупым баранам из потрясающе тупой АП Порошенко (администрации президента Украины Петра Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) развести вас таким детским способом», – призвал Шарий.

Анатолий Шарий последовательно выступает с критикой действующих властей Украины. Недавно газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Шарий, в частности, высмеял Киев за оправдания после ливня в украинской столице и объяснил, кто травит украинского боксера Александра Усика.