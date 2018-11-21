Роскомнадзор выявил в материалах Би-би-си «трансляцию террористической идеологии»

Роскомнадзор проверил Би-би-си и выявил материалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций», сообщило ведомство.

С 14 по 31 января будет проведена проверка соблюдения Би-би-си лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания, добавили в Роскомнадзоре, передает РИА «Новости».

«В отношении интернет-ресурсов BBC (в том числе https://www.bbc.com/russian) проводится проверка контента на предмет соблюдения требований российского законодательства. В настоящий момент выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций (цитаты террориста Аль-Багдади). Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства», – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что Би-би-си в России обязана до 16 января предоставить документы, подтверждающие соблюдение требований закона о СМИ.

В декабре 2018 года медиарегулятор Великобритании Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. В ответ Роскомнадзор объявил о начале проверки телеканала BBC World News и интернет-ресурсов Би-би-си на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.