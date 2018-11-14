Билан объяснил свои слова о цензуре на эстраде

Заслуженный артист России Дима Билан рассказал, для чего необходимо ввести систему оценки качества творчества современных исполнителей.

«Я лишь говорю о том, что есть что-то очень тревожное во всей этой вседозволенности, которая лезет отовсюду, и мы уже перестали отличать черное от белого и наоборот! Где дно выставляется поверхностью и наоборот, мы не заигрались?» – цитирует Билана РИА «Новости».

Он считает, что сейчас много крайностей и излишней откровенности.

Как ранее писал «Московский комсомолец», на музыкальном фестивале в Абу-Даби Билан предложил создать некие структуры для оценки качества того или иного музыкального произведения.

Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы «не сваливаться в абсолютный трэш и вседозволенность».

В Минкультуры отмечали, что подобные структуры могут являться формой цензуры, которая запрещена Конституцией.

Ранее певец Дима Билан объяснял, почему задумался о смене имени. Он также рассказывал, что после получения звания заслуженного артиста России задумался о месте на Ваганьковском или Новодевичьем кладбище.