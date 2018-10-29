Билан заявил о претензиях на место на Ваганьковском или Новодевичьем кладбищах

Российский певец Дима Билан рассказал, что после получения звания Заслуженного артиста России он задумался о месте на Ваганьковском или Новодевичьем кладбище.

Во время интервью на радио «Говорит Москва» Билану задали вопрос о возможных льготах, которые получает Заслуженный артист России.

«Если раньше это были льготы на общественный транспорт, ещё где-то, то, то, что я чётко успел за сегодня посмотреть и выучить, это возможные льготы на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. Тоже, на самом деле, очень недурно», – ответил артист.

Певец отметил, что не собирается разбирать этот жест (получение награды – прим. ВЗГЛЯД) по частям. По его словам, «это действительно здорово».

На Ваганьковском кладбище существуют захоронения, которые входят в местную экскурсию. На кладбище присутствуют могилы певца Владимира Высоцкого, журналиста Владислава Листьева, вратаря Льва Яшина, баскетбольного тренера Александра Гомельского, актера Андрея Миронова, поэта Булата Окуджавы, поэта Сергея Есенина и многих других. В том числе там захоронены актеры 12 и 13 лет из мюзикла «Норд-Ост», которые погибли при захвате террористами театра.

Новодевичье кладбище вошло в список культурного и природного наследия ЮНЕСКО. После похорон известного музыканта Мстислава Растроповича было заявлено, что мест на кладбище не осталось. Знаменитых людей предложили хоронить на Троекуровском кладбище (филиал Новодевичьего – прим. ВЗГЛЯД).

На Новодевичьем кладбище захоронены актер Юрий Никулин, дрессировщик Владимир Дуров, маршал Павел Рыбалко, писатели Антон Чехов, Николай Гоголь, Василий Шукшин, Михаил Булгаков, режиссер Константин Станиславский, космонавт Герман Титов, авиаконструктор Андрей Туполев, певицы Людмила Зыкина, Людмила Гурченко и другие. Также на кладбище находятся несколько братских могил погибших в авиакатастрофах.