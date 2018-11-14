Билан задумался о смене имени

Певец Дима Билан объяснил, почему в президентском указе о присвоении звания заслуженного артиста России его не назвали полным именем.

«Официально и документально все верно написано, потому что я так указан в паспорте. Этот момент подчеркивает в некотором смысле мою особенность и неформальность», – сказал Билан, комментируя «МК» «игривую» надпись «Дима Николаевич» в тексте указа.

Билан уточнил, что в его документах после смены имени с Виктора Белана указали короткий вариант.

«Я так далеко не загадывал», – сказал он в ответ на вопрос о том, что с 70-летием певца будут поздравлять как «Диму». «Наверное, я уже не буду Димой. Может, даже и Виктором опять стану. Кто знает?..» – добавил исполнитель.

Билан также рассказал, что после получения звания заслуженного артиста России он задумался о месте на Ваганьковском или Новодевичьем кладбище.