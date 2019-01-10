Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд
10 января, четверг  |  Последнее обновление — 11:09  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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США втянули Россию в «войну заложников»

Остается непонятным, зачем Дмитрий Макаренко поехал навстречу своему арестуФото: facebook.com/dmitriy.mkr
Москва и Вашингтон погружаются в войну заложников. Ее жертвами уже считаются Мария Бутина, Пол Уилан, а теперь еще и Дмитрий Макаренко. Их аресты все больше напоминают «зеркальные ответы» спецслужб друг другу. Но в Кремле подчеркивают: мы в принципе никогда не используем людей «в качестве пешек» в дипломатических отношениях. Удалось ли американцам навязать России свой стиль игры? Подробности...
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Студенты учатся управлять своим будущим

Проект нацелен на молодых людей, у которых пока еще нет управленческого опытаФото: managecup.ru
В конце 2018 года стартовала регистрация участников нового сезона проекта «Кубок «Управляй!». Это соревнование по менеджменту призвано выявить молодых людей из числа студентов вузов с задатками управленцев. Кубок проводится уже второй раз. Газета ВЗГЛЯД поговорила с некоторыми из победителей предыдущего состязания.  Подробности...
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События в Румынии должны напугать Порошенко

Николае Чаушеску и Ион Илиеску: как один румынский диктатор сверг другогоФото: кадр из видео
В Румынии судят бывшее руководство страны, некогда организовавшее расстрел супругов Чаушеску. Это можно было бы счесть чисто локальной историей, если бы свержение румынской компартии не стало обкаткой технологии «цветных революций», впоследствии примененных в Югославии, Грузии и на Украине. Теперь эти революции пожирают собственных детей. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Зависимости Китая от США пришел конец

Павел Волков, публицист
Планы Пекина требуют большого инфраструктурного проекта, за которым автоматически следует проект альтернативного мирового устройства. Речь об инициативе «Один пояс — один путь», охватывающей 68 стран и 40% мирового ВВП. Подробности...
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Как могла бы выглядеть история Украины

Владимир Блинов, политолог
Судьба Петра Порошенко осталась неизвестной. Диспетчеры авиаслужб обнародовали данные о вылете самолета. Место назначения рейса осталось невыясненным. Бывшего президента видели в Грузии, публиковали его фотографии с бутылкой чачи. Подробности...
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Революций без секса не бывает

Антон Крылов, журналист
Западная массовая культура становится все более сдержанной – чего стоят те же запреты на женские соски в большинстве социальных сетей, а также резкое снижение рейтингов фильмов, если в них есть хотя бы минимальная «обнаженка». Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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    Как Путин исполняет желания детей

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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

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          Рубль подешевел к доллару и евро

          10 января 2019, 10:20

          Текст: Алина Назарова

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          Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 2 копейки – до 66,77 рубля, курс евро поднялся на 4 копейки и составил 77,14 рубля.

          Стоимость нефти с утра опустилась до 60,84 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости»


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