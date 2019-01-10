Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 2 копейки – до 66,77 рубля, курс евро поднялся на 4 копейки и составил 77,14 рубля.

Стоимость нефти с утра опустилась до 60,84 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».