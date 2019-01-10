Приводнение корабля НАСА Dragon пришлось отложить

Приводнение находящегося на МКС грузового космического корабля Dragon, запланированное на 10 января, было отложено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает НАСА.

Последние приготовления к отлету корабля были отложены, специалисты НАСА ожидают улучшения погоды в месте приводнения Dragon, передает РИА «Новости».

Возвращение корабля на Землю ожидалось в четверг, 10 января. Теперь оно состоится, вероятно, в воскресенье, 13 января.

В конце декабря сообщалось о переносе запуска к МКС космического корабля Dragon-2, чьим разработчиком является компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска.