Избирательные участки открылись в центральной России

В регионах, живущих по московскому времени, началось голосование на выборах. В Москве часть участков открылись на два часа раньше.

В Центральном федеральном округе в восемь утра открылись участки для голосования во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Орловской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях, передает РИА «Новости».

В Приволжском федеральном округе выборы стартовали в Нижегородской области. В Северо-Западном федеральном округе –в Архангельской и Псковской областях, Ненецком автономном округе. В Южном федеральном округе – Ростовской области и Калмыкии.

Шесть участковых избирательных комиссий в Москве и девять – в Подмосковье начали работу в 06.00 по московскому времени, чтобы дать возможность проголосовать сотрудникам Росгвардии, обеспечивающим охрану правопорядка в этот день.



В воскресенье в России проходит единый день голосования.