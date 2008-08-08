Климкина высмеяли за клоунские штаны

Интернет-пользователи высмеяли украинского министра иностранных дел Павла Климкина, явившегося на прием в Канаде в джинсах с подворотами.

Фотографию с Климкиным в Facebook опубликовал бывший глава украинского кабмина Николай Азаров. «Клим Чугункин, также известный как Павел Климкин, возглавляющий министерство иностранных дел Украины, не перестает радовать своим внешним видом», – написал Азаров.

«Как сказал бы краснобай Кличко, не только лишь каждый может так вырядиться», – написал Валерий Егоров, напоминая о косноязычии мэра украинской столицы.

Некоторые вспомнили, что и президент Украины Петр Порошенко зачастую появляется на публике в неопрятном виде. «У них один костюм на двоих и одни джинсы. Порох (Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) – в костюме, Клим – в джинсах. Потом наоборот», – написал Сергей Чекан.

«И где ж такие штанцы выдают? Прости меня, Господи, и это позорище – министр, представитель страны. Потрох за Яныком (Порошенко за бывшим украинским президентом Виктором Януковичем – прим. ВЗГЛЯД) костюмы донашивает, это чучело у бомжей джинсы тырит. Позорище, так не уважать свою страну», – написала Лариса Войтенко.

«Это тактический ход! Бомжу всегда охотнее дают денег», – считает Егор Рудин.

«Смех сквозь слезы, и это министром называется! У него же костюм был раньше. Жаль, что такие люди олицетворяют государство. А фигура действительно нетипичная для мужчины», – заметил Валерий Сидун.

«Сравните [главу МИД России Сергея] Лаврова и этого клоуна. Оба министры иностранных дел!» – написала Мария Иерусалимская.

На «странный» внешний вид украинского премьера обращают внимание не в первый раз. В конце августа Климкин выступал в Авдеевке в джинсах, которые были ему велики как минимум на размер.