В сети поглумились над штанами Климкина

Пользователи сети обратили внимание на джинсы министра иностранных дел Павла Климкина, в которых он выступал в Авдеевке.

«Интересно, это Климкин так решил гаранта поддержать или ему просто мама штаны на вырост купила?», – написал украинский журналист Денис Гороховский в своем Facebook.

«Хорошо хоть брючки в носочки не заправил», – порадовалась Victoriya Marienko.

«Порошенко дал поносить», – предположил Герман Сленкин.

«Ковбой Мальборо», – пошутила Ирина Ирина

«Что то у всех власть имущих со штанами и пиджаками, это у них эпидемия», – заметила Светлана Полевая.

Отметим, что небрежный внешний вид президента Петра Порошенко уже стал мемом. В 2017 году пользователей поразил мятый пиджак, в котором глава государства посетил Одессу. В 2015 году сеть обсуждала мятые брюки Порошенко во время его визита в Нидерланды, а до этого украинский лидер появился в мятом пиджаке на встрече с президентом США Бараком Обамой.