Биатлонист Шипулин отказался выступать под нейтральным флагом

Российский биатлонист Антон Шипулин признался, что не хочет участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

«Я от этой грязи уже очень сильно устал еще с Олимпиады, с этими допусками, недопусками. Для меня будет одним из решений в положительную или отрицательную сторону», – сказал Шипулин, пояснив, что если российских биатлонистов, как легкоатлетов, заставят выступать под нейтральным флагом, «тогда нет смысла бегать».

«Для чего это тогда? Светиться по телевизору и зарабатывать какие-то свои баллы? Мне этого меньше всего хотелось бы», – приводит слова Шипулина «Калашников Медиа».

Ранее в пятницу Международный союз биатлонистов (МСБ) решил не восстанавливать Союз биатлонистов России (СБР) в правах.

В четверг четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отказался от планируемой поездки на этот конгресс МСБ, а после оглашения решения в пятницу заявил, что руководителям спорта и спортсменам нужно выработать стратегию.