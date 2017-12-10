Союз биатлонистов России отказались восстановить в правах

Международный союз биатлонистов (IBU) решил не восстанавливать Союз биатлонистов России (СБР) в правах.

Решение об отказе принято на конгрессе IBU в городе Пореч в Хорватии, передает ТАСС.

В четверг четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отказался от планируемой поездки на этот конгресс IBU.

Ранее IBU обвинил четырех российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

В декабре 2017 года глава IBU Андерс Бессеберг сообщал об ограничении СБР в правах в организации из-за ситуации с допинговыми расследованиями.