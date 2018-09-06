Известный биатлонист не поедет на конгресс IBU из-за конфликта с СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отказался от планируемой поездки на конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), где хотели рассмотреть вопрос о восстановлении Союза биатлонистов России (СБР) в правах.

«Теперь решил не ехать. Вчера встретился с [президентом СБР Владимиром] Драчевым в Министерстве спорта, и там собрал все слова, какие знаю, а я человек простой. Не хочу даже видеть их и поддерживать», – сказал Тихонов, передает ТАСС.

Биатлонист собирался выступить на конгрессе с докладом, который мог бы позволить СБР добиться восстановления в правах.

«Стран 15-20 сожалеют, что я не приеду. Но ребята, вы меня правильно поймите, я не хочу ехать с такой командой, как Драчев и Сергей Чепиков. Они хорошие спортсмены, но в обычной жизни от них ничего толкового ждать не стоит», – отметил Тихонов.

Спортсмен также выразил надежду, что статус СБР будет восстановлен.

Между тем, источник в IBU сообщил, что исполком международного союза рассматривает вариант исключения вопроса восстановления прав СБР из повестки дня конгресса.

«Сейчас в Порече проходит заседание исполкома IBU, который, в частности, утверждает повестку завтрашнего заседания. Есть вероятность, что вопрос восстановления прав СБР будет исключен по причине появления новых допинговых дел, фигурантами которых являются российские биатлонисты», – рассказал собеседник.

Конгресс IBU проходит в хорватском Порече с 6 по 9 сентября. В пятницу на нем планировалось рассмотреть вопрос полноценного восстановления членства СБР.

Напомним, в декабре 2017 года глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что исполком организации решил ограничить СБР в правах. Решение было принято в связи с допинговыми нарушениями. У СБР нет права голосовать на конгрессах и заявлять своих представителей для выборов.