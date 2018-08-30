Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил

Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил четырех российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил, сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

«В адрес СБР поступила информация от IBU о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил. Поступившая информация в настоящее время тщательно проверяется. Обращаем внимание всех заинтересованных лиц на то, что трое из четырех указанных в письме биатлонистов завершили спортивную карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны», – рассказали в СБР.

СБР заявил о намерении провести тщательное разбирательство среди биатлонистов и тренеров. О результатах организация обязалась сообщить позже. Спортсмены смогут оспорить заявление ВАДА (Всемирного антидопингового агентства) в течение 14 дней. После этого СБР сможет огласить их имена.

Отдельно в СБР отметили, что полностью готовы сотрудничать с IBU и ВАДА в рамках расследования, и особо подчеркнули нейтральную позицию в отношении нарушителей антидопинговых правил.

Спортивный журналист Андрей Митьков, между тем, раскрыл в Telegram имена обвиняемых.

«Имена официально не называются до завершения расследования. Но в их числе – двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, олимпийский чемпион, наше биатлонное всё Антон Шипулин... Всего в этом списке – 20 фамилий биатлонистов, но перед Конгрессом IBU достали самые громкие. У спортсменов и Союза биатлонистов России есть 14 дней, чтобы отреагировать на обвинения. Но ничего хорошего не будет», – уверен Митьков.

Напомним, что в апреле IBU заявил, что система применения допинга российскими спортсменами началась с московской антидопинговой лаборатории и ее бывшего главы.