Президент IBU назвал основателя системы допинга в России

Система применения допинга спортсменами в России существовала, и начиналась она с московской антидопинговой лаборатории и ее бывшего главы Григория Родченкова, заявил временно отошедший от дел президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг.

«Я уверен, что в российском спорте была система употребления допинга, которая начиналась с московской лаборатории и Родченкова, руководившего ей. Но это делалось в обход спортивных департаментов и комитетов. Я видел переписку, которую мы получили в IBU в связи с делами российских биатлонистов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на tv2.no слова Бессеберга.

Ранее стало известно, что федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге в связи с расследованием о возможном сокрытии применения допинга российскими спортсменами, аналогичные рейды проводились в Норвегии. Основное внимание в ходе расследования уделяется Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш. В то же время Бессеберг и Реш заявили об уходе из IBU на время следствия.



«В комиссии Самуэля Шмида, назначенной МОК, есть вывод, что, по-видимому, национальные федерации в России не участвовали в системе. Если бы много (российских) федераций были задействованы в этом, сотни людей знали бы об этом. Вероятно, это была беспрецедентная группа. Поэтому я подозреваю, что это была московская лаборатория с Родченковым и, возможно, РУСАДА, была вовлечена, а затем спортивный департамент и, возможно, спорткомитет», – заявил Бессеберг.



Он подчеркнул, что не знает, можно ли доверять Родченкову.

«Отличительно, что телевидение и журналисты беседуют с Родченковым лицом к лицу, в то время как адвокаты и следственные группы, которым мы сообщаем информацию о подозреваемых спортсменах, совсем не имеют непосредственного контакта с ним. Он не участвовал в делах CAS, поэтому судьям приходилось брать интервью у него посредством интернета через видеосвязь», сказал он Бессеберг.

Напомним, в декабре 2017 года глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) решил ограничить Союз биатлонистов России (СБР) в правах в организации. Решение принято в связи с допинговыми нарушениями. У СБР нет права голосовать на конгрессах и заявлять своих представителей для выборов.