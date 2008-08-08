Меркель впервые поддержала Россию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые выразила поддержку действиям России в Сирии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Одной из основных сложностей антитеррористической операции России в Сирии издание называет то, что террористы используют мирных жителей как «живые щиты», передает РИА «Новости».

В связи с этим Меркель призвала принять меры для борьбы с боевиками, но при этом защитить мирных жителей. «Мы должны избежать гуманитарной катастрофы», – заявила канцлер, комментируя операцию в провинции Идлиб.

Она также отметила, что обсудила этот вопрос президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Между тем, в четверг начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр заявлял о готовности нанести удары по Сирии.

В среду президент США Дональд Трамп предостерег президента Сирии Башара Асада от военной операции в Идлибе. При этом и США, и ООН признают, что в Идлибе сконцентрировано не менее 10 тыс. террористов.