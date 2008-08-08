Украинский МИД поймали за руку на подлоге

Опубликованная украинскими дипломатами фотография гигантского арбуза «из Херсонщины» оказалась снимком арбуза из США пятилетней давности.

«Оказалось, что фото совсем не из Херсонщины, а очень даже из США-сщины и еще и за 2013 год», – написал киевлянин Владислав Антонов в Facebook.

Он отметил, что сначала удивился, что фото якобы украинского арбуза разместило министерство иностранных дел, а не другое ведомство, ответственное за регионы или сельское хозяйство.

«И тут я бы извинился перед МИДом, ведь оказалось, что эта 119-килограммовая арбузина - дело очень даже иностранное», – пошутил он.

Ранее МИД Украины разместил в соцсетях фотографию арбуза весом 119 килограммов, которую снабдил подписью: «Самая большая ягода в мире. Вот такие арбузы родит щедрая земля Херсонской области», передает РИА «Новости».

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