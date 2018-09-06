Украинских полицейских собрались обязать произносить бандеровский лозунг

Верховная рада Украины внесла ко второму чтению поправки в законопроект об утверждении лозунга украинских националистов «Слава Украине!» официальным воинским приветствием, согласно которым лозунг распространяется и на полицейских, сообщила пресс-служба украинской Нацполиции.

«Приветствие «Слава Украине!» будет закреплено для полицейских. Соответствующие поправки будут внесены в законопроект… который Верховная рада рассмотрит во втором чтении на следующей неделе», – приводит РИА «Новости» сообщение Нацполиции Украины.

На заседании в четверг профильный комитет Верховной рады утвердил эти поправки.

Во вторник украинский президент Петр Порошенко внес в парламент страны законопроект, которым предложил сделать лозунг «Слава Украине!» новым воинским приветствием. Документ уже прошел первое чтение.