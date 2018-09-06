Польского чиновника обвинили в работе на российскую разведку

Генпрокуратура Польши направила в суд обвинительное заключение против бывшего сотрудника министерства экономики страны Марека В., якобы работавшего на российскую военную разведку.

Обвиняемый, как утверждается, должен был «передавать российской военной разведке сведения, полученные во время работы в министерстве экономики».

Прокуратура обвиняет его в деятельности на иностранную разведку в 2014-2016 годах, передает РИА «Новости».

Подозреваемому грозит тюремное заключение от года до 10 лет.

В марте сообщалось, что сотрудники агентства внутренней безопасности Польши задержали подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу России.