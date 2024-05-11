Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
Песков: Европейцы идут ва-банк из-за опасности обвала ситуации для Киева
Песков: Европейцы сознательно нагнетают напряженность из-за опасности обвала ситуации для Киева
Страны Запада сознательно нагнетают напряженность, делают провокационные заявления из-за опасности полного обвала для Украины в ходе развития спецоперации России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале комментарий Пескова, который назвал провокационные заявления западных политиков «сознательным нагнетанием напряженности». По его словам, европейцы видят, что ситуация чревата для украинцев полным обвалом, и экзальтируют ее, передает ТАСС.
Ранее итальянская газета IL Fatto Quotidiano писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, высказывая воинственные предложения, предлагают пересечь «красные линии» в отношениях с Россией, что очень опасно.
Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о том, что страны Запада могли бы отправить военных на Украину, можно расценивать как эскалацию.