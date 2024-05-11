Захарова предупредила причастных к терактам на территории России о наказании

Tекст: Кристина Цыцура

Она напомнила, что 11 мая был обстрелян Донецк из американских ракет HIMARS. В результате нападения погибли три человека, восемь граждан получили ранения.

«Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание», – передает ТАСС слова дипломата.

Захарова отметила, что Москва вернет мир на Донбасс, несмотря на попытки президента Украины Владимира Зеленского помешать этому.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР.

