Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
Захарова предупредила причастных к терактам на территории России о наказании
Все те, кто имеет отношение к террористическим атакам на территории России, понесут наказание, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила, что 11 мая был обстрелян Донецк из американских ракет HIMARS. В результате нападения погибли три человека, восемь граждан получили ранения.
«Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание», – передает ТАСС слова дипломата.
Захарова отметила, что Москва вернет мир на Донбасс, несмотря на попытки президента Украины Владимира Зеленского помешать этому.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР.