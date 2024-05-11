Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
Врач рассказал, как собрать аптечку для пикника
Врач посоветовал положить в аптечку для пикника средства от обезвоживания
В аптечку для пикника необходимо положить солевые растворы для регидратации, чтобы избежать обезвоживания в случае вируса или отравления, заявила аллерголог-иммунолог, педиатр Юлия Бунина.
Врач рассказала, что необходимо помнить, что несоблюдение простых правил на природе грозит пищевыми расстройствами и инфекциями. По его словам, «отравление» — вызывает не сам микроб, а токсины бактерий, которые размножились в испорченной пище, характерно появление симптомов без температуры или с небольшим повышением. Пройти может за день, тогда как вирусная инфекция дает о себе знать обычно несколько дней, пишет «Вечерняя Москва»
По словам Буниной, разделить отравление и вирус четко не всегда возможно, поэтому необходимо не допустить обезвоживания, для чего нужны солевые растворы для регидратации, которые пить нужно каждые 10 минут небольшими глотками.
Такой же способ помощи хорош при диарее. В случае, если у заболевшего потрескавшиеся губы, мочеиспускание реже трех раз за сутки, вялость, жажда, необходима госпитализация.