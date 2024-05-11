Врач рассказал, как собрать аптечку для пикника

Врач посоветовал положить в аптечку для пикника средства от обезвоживания

Tекст: Вера Басилая

Врач рассказала, что необходимо помнить, что несоблюдение простых правил на природе грозит пищевыми расстройствами и инфекциями. По его словам, «отравление» — вызывает не сам микроб, а токсины бактерий, которые размножились в испорченной пище, характерно появление симптомов без температуры или с небольшим повышением. Пройти может за день, тогда как вирусная инфекция дает о себе знать обычно несколько дней, пишет «Вечерняя Москва»

По словам Буниной, разделить отравление и вирус четко не всегда возможно, поэтому необходимо не допустить обезвоживания, для чего нужны солевые растворы для регидратации, которые пить нужно каждые 10 минут небольшими глотками.

Такой же способ помощи хорош при диарее. В случае, если у заболевшего потрескавшиеся губы, мочеиспускание реже трех раз за сутки, вялость, жажда, необходима госпитализация.