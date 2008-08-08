Девочек предложили готовить к семейной жизни с дошкольного возраста

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Союза женщин России (СЖР) Екатерина Лахова призвала начинать подготовку девочек к семейной жизни еще во время их пребывания в детских дошкольных учреждениях.

«Мы говорим о том, что готовить к семье девочек надо раньше, тогда, когда идут в детские дошкольные учреждения, школы, даже через ролевые игры и так далее. Разговор идет, что есть папа и мама», – сказала Лахова на пресс-конференции «Роль женщины в современном обществе».

Она сообщила, что Союз женщин России обратился в Министерство просвещения с просьбой разработать программу здорового образа жизни и создания семьи, передает Агентство городских новостей «Москва».

По ее словам, СЖР выступает за традиционную семью и ценности.

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