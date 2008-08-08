Открыт первый путепровод «Тавриды» к Крымскому мосту

Открыто движения транспорта по первому искусственному сооружению трассы «Таврида», сообщил председатель госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов.

«Это первое искусственное сооружение стыковки первого этапа трассы «Таврида» и автоподхода к Крымскому мосту. Движение по путепроводу, как и по автоподходу, открыто для всех видов транспорта, кроме грузового», – цитирует Карпова ТАСС.

На строительство первого путепровода ушло восемь месяцев, сообщил технический руководитель участка подрядчика строительства АО «ВАД» Евгений Петров. Всего на трассе будет построено 17 путепроводов.

По словам Карпова, готовность первой очереди трассы «Таврида» в Крыму составляет 72%, а готовность трассы в целом – 38%.

Он отметил, что на отрезке от Керчи до Симферополя протяженностью в 190 км уложили 105,3 км асфальтобетонного покрытия на двух полосах. Работу ведут более 3 тыс. человек с использованием более 1 тыс. единиц техники. Ввод в эксплуатацию всех 250 км трассы планируется в декабре 2020 года.

Ранее спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предупреждал, что автотрасса «Таврида» не должна стать «бутылочным горлышком» для автомобилистов, приезжающих в Крым по новому мосту.

В середине августа строители приступили к укладке асфальтобетона на семи участках федеральной трассы «Таврида».

В начале августа в Крыму оценивали готовность первой очереди федеральной автодороги «Таврида» на 65%.