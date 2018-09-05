По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения находился в 133 км к востоку от Уфы, на глубине 10 километров, передает ТАСС.

В ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что сейсмическая активность была зафиксирована в 03.58 в Катав-Ивановском муниципальном районе региона.

«Разрушений зданий и сооружений нет. На производство предприятий данное происшествие не повлияло», – сообщили спасатели.

Напомним, 26 августа сильное землетрясение произошло на западе Ирана.