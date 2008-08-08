Эрдоган не исключил нового потока беженцев в случае начала операции в Идлибе

Турецкий лидер Тайип Эрдоган по возвращению из Киргизии выразил мнение, что операция сирийских правительственных сил в Идлибе может привести к гуманитарной катастрофе и новой волне беженцев, бегущих в соседнюю Турцию.

По словам Эрдогана, в Идлибе находятся около 3,5 млн человек, ответственность за которых Россия и США якобы «перекладывают» друг на друга, передает ТАСС.

«Если ракеты начнут падать на эту территорию, то случится серьезное кровопролитие, новый поток беженцев хлынет в Турцию», – заявил политик изданию «Сабах».

В то же время турецкий лидер подчеркнул, что «сотрудничество Турции с Россией и Ираном позволило избежать катастрофы в Идлибе», и «взаимодействие с Россией сейчас очень важно».

Эрдоган также выразил надежду на позитивный исход тройственного саммита по Сирии в Тегеране, проведение которого запланировано на 7 сентября.

Накануне в Совфеде указали на возможность бескровного решения идлибской проблемы.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как сирийская армия будет «заповедник гоблинов».