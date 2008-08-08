Пушков предложил США бескровное решение идлибской проблемы

Сенатор Алексей Пушков заявил, что у решения идлибской проблемы есть бескровное решение – для этого США должны убедить боевиков, которые находятся в этой провинции, сложить оружие.

«Ни разрушения, ни жертвы среди гражданских не смущали США в Мосуле или в Ракке. Есть и бескровное решение: пусть США убедят боевиков сложить оружие», – написал Пушков в своем Twitter.

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который во вторник заявил, что сирийский глава Башар Асад не должен «безрассудно атаковать» провинцию Идлиб. Также Трамп предостерег от участия в военной операции в Идлибе Россию и Иран.

В Кремле упрекнули Трампа в том, что он подошел к проблеме с не полным и не всеобъемлющим подходом.