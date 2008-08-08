Блогеры посмеялись над полетом Порошенко в рейсовом самолете

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на фото президента Украины Петра Порошенко во время полета на рейсовом самолете авиакомпании British Airways, следовавшем по маршруту Лондон – Киев.

В соцсетях появился снимок Порошенко, который возвращался с похорон американского сенатора Джона Маккейна бизнес-классом рейсового самолета авиакомпании British Airways. Публикация за пару суток набрала почти 2 тыс. репостов и более 400 комментариев. Мнения пользователей разделились: кто-то одобрил поступок политика, но большинство все же сочли пост пиар-ходом перед грядущими выборами президента.

«Ох, что выборы животворящие делают!», «Если человек четыре с половиной года вел себя совершенно по-другому, а за полгода до выборов показательно перековался, это может говорить только об одном: этот человек очень хочет быть избранным на второй срок», – пишут в Сети, передает РИА «Новости».

«По моему мнению, его пиар-менеджеры не тем заняты. Всем понятно, что если бы не президентская кампания и необходимость показать близость «гаранта» к народу, такого в реальной жизни бы не произошло… Одноразовые пиар-акции, как одноразовые пакеты, – использовать и выбросить», – написал Oleg Myronets.

Кто-то также предположил, что фото постановочное, другие уверены, что на снимке двойник Порошенко, а кто-то заявил, что этой фотографии и вовсе уже шесть лет.

Некоторые комментаторы также предположили, что остальные пассажиры на фото могут быть телохранителями лидера Украины. «И 90% пассажиров – это охрана?)))» – поинтересовался Dmitriy Lex.

Еще одни припомнили украинскому президенту новогодние каникулы на Мальдивах, куда он с семьей летал на частном лайнере.