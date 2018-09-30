В Британии собрались ввести новый налог для иностранных покупателей недвижимости

Британское правительство намерено ввести дополнительный сбор для иностранцев, которые приобретают недвижимость в стране, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью телеканалу Би-би-си.

Она заявила, что данная мера вводится с целью защиты британских покупателей жилья. По ее словам, иностранные покупатели оказывают негативное влияние на рынок жилой недвижимости Великобритании и жителей страны, которые пытаются попасть на этот рынок, передает ТАСС.

«Я хочу гарантировать, что у людей, которые живут в Великобритании, будет возможность иметь свой дом», – сказала Мэй.

По ее словам, вырученные от нового налога средства пойдут на решение проблемы бездомности.

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