Польша заявила о конфликте идентичности с Украиной

Между Украиной и Польшей существует конфликт идентичности, однако он не должен помешать внутренним реформам в украинском государстве, заявил замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.

«О трудностях (в отношениях между странами), более того, серьезных, мы можем говорить в области исторического диалога, а точнее – в идентичности. Внутренняя реформа не должна задерживаться вооруженным конфликтом на востоке или идентичности – на западе», – передает его слова УНИАН.

Цихоцкий заявил, что Украина не должна сравнивать убийства 40-х на Волыни с убийствами украинцев на востоке Польши. Украинская власть на Волыни и Галичине, добавил замглавы МИД Польши, способствует «националистически ориентированным кругам».

«Доминирующий в официальной украинской риторике релятивизм преступления на Волыни - наглядным примером чего стал визит президента Петра Порошенко в Сагрынь 8 июля, при параллельном отмечании круглой годовщины «кровавого воскресенья» в Луцке с участием президента Андрея Дуды – не только трудно принять для поляков, но это может означать вызов для демократизации Украины», – отметил замминистра.

Он добавил, что в Польшу приезжают все больше украинцев, которые могут «расти и учиться».

«Более тревожными являются неприязнь к полякам в украинской прессе, которая говорит о якобы неприязни или даже дискриминации украинцев в Польше», – добавил замминистра.

Напомним, отношения между Украиной и Польшей остаются натянутыми из-за разных взглядов на некоторые страницы истории – в частности, Волынскую резню и значение ОУН*. Так, недавно в Варшаве заявили, что высказывания посла Украины Андрея Дещицы об эксгумации погибших в ходе Волынской резни вызывают отвращение.