В Польше заявили об отвращении к украинскому послу

В Варшаве высказывания посла Украины Андрея Дещицы об эксгумации погибших в ходе Волынской резни вызывают отвращение, сообщил источник в польском правительстве.

Дещица пересек красную черту, когда заявил, что Украина позволит провести эксгумационные работы на своей территории только после восстановления уничтоженных украинских памятников в Польше, передает ZN.UA со ссылкой на источник в польском правительстве.

«В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИДа, но и польского правительства», – сказал источник.

В июне президент Польши Анджей Дуда выражал недоумение в связи с отказом Украины провести эксгумации в местах массовых захоронений погибших в ходе Волынской резни.

В октябре 2017 года МИД Польши вызывал посла Украины Андрея Дещицу из-за открытия на юго-западе страны мемориала в честь стрельцов Карпатской Сечи и надписи на нем о польских оккупантах.

Напомним, в июне 2014 года Дещица во время общения с участниками погромов у российского посольства в Киеве под телекамеры назвал президента России Владимира Путина нецензурным словом.