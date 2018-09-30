ВМС Украины потренировали контрнаступление в Азовском море

Военно-морские силы Украины завершили учения «Казацкая воля – 2018» в Азовском море, целью которых было в том числе «осуществление контрнаступательной операции», сообщил пресс-центр украинских ВМС.

«Главная цель учений – наращивание возможностей структуры военного управления в ходе ведения оборонительных действий войсками, планирование и осуществление контрнаступательной операции», – передает ТАСС сообщение ВМС Украины.

Военные сообщают, что катера провели боевые стрельбы, обеспечили изоляцию участка морского побережья, защиту морских коммуникаций.

«Маневренный спасательный отряд во взаимодействии с авиацией отработали поисково-спасательные операции по части оказания помощи аварийному кораблю и спасения личного состава. Корабельная группа отработала сценарий действий по минно-заградительному обеспечению», – отметили в пресс- центре.

Замкомандующего ВМС Украины по боевой подготовке контр-адмирал Алексей Неежпапа заявил, что основной элемент учений – взаимодействие с другими родами и видами ВСУ, в первую очередь, с ВВС и десантно-штурмовыми.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил об увеличении численности подразделений в Азовском море. Также сообщалось, что Украина направит в Азовское море полученные из США списанные патрульные катера.

Экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «украинские корабли в Азовском море погоду не испортят».